Иран требует от Кувейта немедленно освободить четырех граждан исламской республики, задержанных после инцидента с судном в Персидском заливе.

Соответствующее заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

Согласно тексту, опубликованному в X, кувейтские силы «незаконно атаковали иранское судно» в районе кувейтского острова Бубиян, который, как утверждает Тегеран, использовался США для нанесения ударов по Ирану. Арагчи назвал действия Кувейта попыткой «посеять раздор» и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.