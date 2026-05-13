Действия России в ООН показали, что Москва является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке.

Об этом заявил зампредседателя иранского Совбеза Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) России Александром Венедиктовым, передает ТАСС.

По словам Багери, действия США на международной арене направлены на формирование мира, в котором не действует международное право, а доминирует сила. Он подчеркнул, что, напротив, позиция России в ответ на действия США и Израиля демонстрирует приверженность международному праву и стремление не допустить подобного сценария.

Иранский представитель отдельно отметил, что решение России воспользоваться правом вето в Совете Безопасности ООН в отношении американского проекта резолюции, который, по его словам, был направлен на усиление нестабильности, подтверждает роль Москвы как гаранта международной безопасности.

Багери также заявил, что, по его мнению, США стремятся использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации собственных «агрессивных действий», однако Россия, как он считает, будет этому противодействовать.

Он добавил, что в условиях кризиса позиция союзников становится особенно заметной, и выразил признательность России за ее поддержку Ирана как на двустороннем уровне, так и на международной арене.

По его словам, действия США и Израиля создают угрозу не только национальной безопасности Ирана, но и международной стабильности, подрывая основы международного права на региональном и глобальном уровнях.