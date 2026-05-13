Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил секретный визит в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном, где встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом.

Канцелярия Нетаньяху заявила сегодня заявила, что встреча «привела к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами». Официальные представители ОАЭ воздержались от комментариев.

Известие о визите появилось вслед за сообщением газеты The Wall Street Journal о том, что в прошлом месяце ОАЭ нанесли военные удары по Ирану. Власти ОАЭ публично не признали эти действия.