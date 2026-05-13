НАТО планирует пригласить представителей Бахрейна, Кувейта, Катара и ОАЭ на саммит в Анкаре, где одной из ключевых тем станет конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, министры иностранных дел стран Персидского залива, входящих в Стамбульскую инициативу о сотрудничестве, созданную альянсом в 2004 году, могут принять участие во встрече, запланированной на 7–8 июля.

Источники Bloomberg отмечают, что НАТО стремится усилить внимание к южному направлению на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и угроз региональной безопасности. Дополнительным фактором стали разногласия между США и рядом европейских союзников после критики Вашингтона в адрес стран альянса из-за их позиции по ситуации в Ормузском проливе.

Агентство уточняет, что основной формат саммита НАТО будет ограничен участием лидеров стран альянса, тогда как представители четырех стран Персидского залива и других государств смогут принять участие в сопутствующих мероприятиях.