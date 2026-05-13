Король Великобритании Карл III в ходе тронной речи перед палатой лордов заявил, что королевство продолжит поддерживать Украину и сохранит приверженность НАТО.

«[Великобритания] будет и впредь оказывать непоколебимую поддержку мужественному народу Украины. (…) Мое правительство также будет отстаивать нерушимую приверженность Соединенного Королевства НАТО и нашим союзникам по НАТО, в том числе путем последовательного увеличения расходов на оборону», — сказал король.

Карл III также заявил о стремлении Лондона к улучшению отношений с европейскими партнерами и готовности содействовать установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке.