Армяне в Карабахе не жили, а были заложниками кочаряно-сержевского клана, чтобы под предлогом региона удерживать власть в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время беседы с гражданином в ходе агитационного визита в регионы.

«Народ Карабаха сейчас будет жить в Армении, где у него будут дом, мир, работа и социальные гарантии. Сегодня у Армении на международной арене такой уровень авторитета, какого она никогда не имела в своей истории. Нас карабахским движением загнали в ловушку, чтобы под этим предлогом не повышать пенсии и зарплаты и грабить солдат», — заявил Пашинян.