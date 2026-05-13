Власти Китая могли изменить написание имени госсекретаря США Марко Рубио на китайском языке, чтобы он мог посетить Пекин, несмотря на введенные против него персональные санкции. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на неназванных дипломатов.

Как напоминает агентство, власти Китая дважды вводили санкции против Рубио, когда тот был еще сенатором. С 2025 года, когда Рубио стал госсекретарем, государственные органы КНР и официальные СМИ изменили один из иероглифов в написании его имени на китайском языке. По мнению собеседников агентства, власти страны пошли на такой шаг, чтобы иметь возможность не применять санкции против Рубио, поскольку в санкционных списках его имя написано по-другому.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил агентству лишь, что «санкции против Рубио были введены за слова и деяния, имевшие отношение к Китаю и совершенные во время его пребывания в должности сенатора».