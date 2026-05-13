В среду, 13 мая, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе и ход переговорного процесса в этом контексте.

Также были обсуждены перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Министр Аббас Арагчи подробно рассказал о ходе переговоров.

Байрамов заявил, что поддерживает усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке мирным путем и путем переговоров.

Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.