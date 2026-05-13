Италия направляет два тральщика в восточную часть Средиземного моря, откуда они проследуют к Ормузскому проливу через Красное море, сообщил министр обороны республики Гуидо Крозетто.

«Если будет достигнуто мирное соглашение, всем подразделениям союзных стран потребуется почти месяц навигации, чтобы достичь Персидского залива. В качестве меры предосторожности мы организуем размещение двух тральщиков в непосредственной близости к проливу: сначала в восточном Средиземноморье, затем в Красном море», – отметил министр.

По его словам, эти действия осуществляются в рамках миссий Mediterraneo Sicuro и Aspides.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни уточнил, что речь не идет о новой военной миссии в Персидском заливе.