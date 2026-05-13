Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в сером спортивном костюме Nike Tech — точно такой же был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в момент захвата американскими военными. Фотографию главы Госдепа опубликовал помощник главы администрации США Стивен Ченг в соцсети Х.

«Рубио демонстрирует костюм Nike Tech «Венесуэла» на борту президентского самолета Air Force One!» — написал под фото Ченг.

Немного ранее президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту Венесуэлы, на которую наложил американский флаг. Республиканец сопроводил публикацию подписью «51-й штат».