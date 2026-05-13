В Иране казнен Эхсан Афреште, обвиняемый в шпионаже в пользу израильского «Моссад». Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания.

Иранские власти утверждают, что Афршете проходил специальное обучение в Непале под контролем израильской разведки. По информации следствия, иранец поддерживал связь с «Моссад» с помощью электронной почты и различных мессенджеров, действуя под псевдонимом «Джеймс».

Отмечается, что первые задания по заданию израильской стороны Афреште выполнял под прикрытием водителя интернет-такси.

Судебные органы Ирана сообщили о задержании мужчины по обвинению в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой. После завершения судебного разбирательства и утверждения смертного приговора Верховным судом страны он был казнен утром в среду.