Франция намерена предложить в ООН инициативу по обеспечению условий переговоров для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу France 24.

«Мы должны добиться безоговорочного и беспрепятственного открытия Ормузского пролива, сняв все блокады и ведя требовательный диалог с Ираном. Мы предложили, что вместе с несколькими другими странами выступим с инициативой в ООН, предложив полностью нейтральные и мирные рамки для урегулирования конфликта с Ираном. И мы предлагаем создать специальную миссию, для которой мы с Великобританией собрали 50 стран», — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что открытие Ормузского пролива «является абсолютным приоритетом», подчеркнув, что Франция выступает за решение этого вопроса до урегулирования остальных противоречий. После этого, по его словам, следует возобновить диалог по вопросу ядерной и ракетной программ между Ираном и США с участием стран «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции.