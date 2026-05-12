Власти Ирана не возобновят переговоры с США по урегулированию конфликта, пока Вашингтон не выполнит пять условий Тегерана.
Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
По его информации, условия включают:
окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане,
снятие антииранских санкций,
высвобождение замороженных иранских средств,
компенсацию ущерба, вызванного войной,
признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Совокупность этих условий определена исключительно для создания минимального уровня доверия и возвращения к процессу переговоров, отметил источник.
Как уточнил собеседник агентства, Иран также передал пакистанскому посреднику, что продолжение морской блокады в районе Аравийского моря и Оманского залива после установления перемирия еще больше усиливает недоверие к переговорам с США.