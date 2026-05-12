Yelo Bank предупредил клиентов об ограничениях по операциям с картами Mastercard и Visa в ряде стран и на отдельных онлайн-платформах.

Согласно заявлению банка, с 11 мая 2026 года вступили в силу изменения для карт Mastercard. На территории Азербайджана операции будут доступны только при использовании физической карты для офлайн-платежей. Все операции за пределами страны, включая физические, бесконтактные и онлайн-платежи, временно приостанавливаются. При этом онлайн-оплата на местных платформах внутри Азербайджана продолжит работать, однако платежи на зарубежных сервисах будут недоступны. Внутренние переводы по стране продолжатся в обычном режиме без ограничений.

Также банк сообщил, что с 13 мая 2026 года изменения коснутся и карт Visa. В частности, будут временно остановлены все виды операций в странах Европы, а также на онлайн-платформах, работающих через европейские банки. В то же время в Азербайджане и более чем 150 других странах мира операции по Visa-картам, включая физические, бесконтактные и онлайн-платежи, продолжат работать без ограничений.

Ограничения затронут ряд европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Норвегию и другие страны Европы.

В банке отметили, что ведутся работы по скорейшему решению проблемы.

Напомним, что Yelo Bank включен в 20-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Ранее председатель ЦБ Талех Кязымов заявил, что Центральный банк Азербайджана рассчитывает на пересмотр Евросоюзом решения о включении азербайджанского Yelo Bank в 20-й пакет европейских санкций против России. Кязымов добавил, что ЦБ и Yelo Bank направили запросы в структуры ЕС с целью определения причин включения банка в санкционный список и намерены продолжить работу по урегулированию ситуации в правовом поле.

«Мы надеемся, что в ближайшие месяцы Европейский союз пересмотрит свое решение, поскольку для него нет никаких оснований. Вся отчетность в отношении Yelo Bank и других банков публикуется открыто и соответствует как международным стандартам, так и внутреннему законодательству страны», — сказал Кязымов.