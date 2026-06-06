В Баку стартовал фестиваль Classics & Supercars, организованный Азербайджанской автомобильной федерацией и компанией Nazar Holdings.

На территории Приморского национального парка представлены классические автомобили, выпущенные до 1986 года, а также современные спортивные автомобили и суперкары из коллекции федерации и частных владельцев.

Посетители фестиваля получают уникальную возможность в одном пространстве познакомиться как с современными автомобилями, выделяющимися высокой скоростью и инновационными технологиями, так и с ретро-транспортными средствами, ценность которых определяется их историей и утончённой элегантностью. Каждый из представленных автомобилей, отражающий дух различных эпох и эволюцию автомобильной индустрии, вызывает неподдельный интерес у зрителей своими уникальными особенностями.

Вход для посетителей на мероприятие свободный.