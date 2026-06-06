Площадь возгорания на территории нефтебазы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края РФ, произошедшего в результате атаки БПЛА, составляет порядка 5 тыс. кв. метров, сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы региона.

«В результате атаки БПЛА на территории ОАО «Полтавская нефтебаза» в городе Усть-Лабинске произошло возгорание. Площадь пожара составляет около 5 тыс. кв. м. В результате атаки БПЛА жертв и пострадавших не зафиксировано. Проведен подворовой обход, все жители находятся в безопасности», — говорится в сообщении.