Отношения Баку и Братиславы продолжают развиваться по восходящей. Накануне министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калиняка прибыл в страну с официальным визитом. В ходе встречи, как уже рассказывал Minval Politika, главы военных ведомств двух стран подробно обсудили текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, а также подчеркнули важность взаимных визитов. Кроме того, были рассмотрены перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.

Это событие примечательно по многим аспектам. Конечно, в экономических отношениях Азербайджана и Словакии присутствует традиционная тема поставок углеводородов. Однако, как показывает визит Гасанова, две страны развивают военное сотрудничество.

В Словакии ещё со времён «холодной войны» существует развитый военно-промышленный комплекс. Пока трудно сказать, идёт ли речь только о поставках словацкого оружия в Азербайджан или же разговор идёт и о кооперации в производстве оружия. Но нет сомнений, что точек соприкосновения здесь предостаточно. Более того, это верный показатель того, что военное строительство в Азербайджане продолжается. Наша страна одержала блестящую победу в Карабахе, освободила свои территории от оккупации — первой на всём пространстве бывшего СССР, однако в Баку не стали впадать в расслабленное благодушие и сокращать военные расходы.

Такую ошибку, напомним, совершили многие европейские страны после Первой мировой войны. Страны Запада сокращали военные расходы и после «холодной войны» — настолько, что армии многих европейских стран оказались, по сути, небоеспособны. Азербайджан эти ошибки не повторяет.

Однако куда больше информации к размышлению даёт другое. Несколькими днями ранее Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, опубликовал видео с борта правительственного самолёта, где поделился впечатлениями о своих поездках в Ереван, Москву и Баварию. И особо отметил выступление президента Ильхама Алиева на саммите ЕПС: «Кстати, в Ереване я стал свидетелем примера суверенной внешней политики — на этот раз со стороны Азербайджана, президент которого резко раскритиковал Европейский парламент за различные декларации и резолюции, принятые против страны. Президент Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами — а у нас их более чем достаточно, — а не распространять ложь и вмешиваться в дела других. Я направляю тот же сигнал из Словакии Европейскому парламенту, особенно в связи с его последним “шедевром”, когда он рекомендовал Еврокомиссии приостановить выделение европейских фондов для нас».

Ответ Ильхама Алиева не заставил себя ждать:

«Дорогой Роберт, благодарю за правдивые и ценные слова об Азербайджане. Высоко ценю наше партнёрство, ещё раз благодарю за гостеприимство во время моего визита в Словакию и с нетерпением жду встречи с вами в скором времени в Баку».

Это не просто дипломатическая вежливость. В партнёрстве Азербайджана и Словакии проявляется новая сторона — несогласие с теми методами, которые используют сегодня европейские институты в политике.

А если взглянуть на ситуацию шире, то становится понятно и другое. По сути дела, в Евросоюзе уже формируются «центробежные настроения». И это не тот случай, когда их приверженцев можно усреднённо именовать «евроскептиками».

Страны Восточной Европы ещё с начала «нулевых» не желали мириться с диктатом «старой Европы», прежде всего Франции и Германии, и послушно следовать в их фарватере. Теперь разногласия, быть может, не столь явные: та же Венгрия стремится навести мосты с Евросоюзом, но общее разочарование никуда не исчезло. Особенно когда вместо сотрудничества и поддержки европейские институты предлагают нравоучения и диктат. И да, это касается не только «новых соседей Европы». А значит, ещё раз становится понятным, что над выступлением президента Азербайджана следует крепко задуматься именно Брюсселю.