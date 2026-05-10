9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видео с борта правительственного самолёта, в котором подвёл итоги своих поездок в Москву, Ереван и Баварию в текущем месяце. При этом он затронул тему нашей страны, в частности президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Говоря о позиции главы азербайджанского государства в отношении Европарламента, Фицо заявил следующее:

— Кстати, в Ереване я стал свидетелем примера суверенной внешней политики — на этот раз со стороны Азербайджана, президент которого резко раскритиковал Европейский парламент за различные декларации и резолюции, принятые против страны. Президент Алиев сказал правду, заявив, что Европарламенту следует прежде всего заниматься европейскими проблемами — а у нас их более чем достаточно, — а не распространять ложь и вмешиваться в дела других.

Я направляю тот же сигнал из Словакии Европейскому парламенту, особенно в связи с его последним «шедевром», когда он рекомендовал Еврокомиссии приостановить выделение европейских фондов для нас.