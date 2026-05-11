Северная Корея существенно увеличила доходы благодаря расширяющемуся военному сотрудничеству с Россия, сообщает Nikkei Asia. По оценкам, КНДР мог получить от 7 до 13 млрд долларов, что сопоставимо с годовым ВВП страны.

Основной источник доходов — поставки вооружений, включая артиллерийские снаряды, реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты малой дальности KN-23 и другие виды военной техники, направляемые для нужд российской армии.

Эксперты отмечают, что часть вооружений могла производиться с использованием российских технологий. Взамен Пхеньян, по данным аналитиков, получает валюту, энергоносители, материалы для оборонной промышленности, технологии и товары первой необходимости.

Отдельно сообщается о выплатах за участие северокорейских военных в боевых действиях. По оценкам, с осени 2024 года такие выплаты могли превысить 600 млн долларов.

По данным южнокорейской разведки, на фронте могут находиться до 10 тысяч северокорейских военнослужащих, включая спецназ, инженерные подразделения и операторов беспилотников. Также сообщается о подготовке новых контингентов численностью до 30 тысяч человек.

Военнослужащие, по данным источников, получают около 2 тысяч долларов в месяц, а в случае гибели их семьям предусмотрены компенсации до 10 тысяч долларов.