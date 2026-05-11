Азербайджан вошел в число основных поставщиков стеклянной тары для Грузии. Как сообщает грузинское издание BMG, за первые три месяца 2026 года Грузия импортировала банки, бутылки и другую стеклянную тару на сумму 15 млн долларов.

Согласно статистике, Азербайджан занял третье место среди стран-поставщиков стеклянной продукции для грузинского рынка. За январь–март текущего года из Азербайджана в Грузию было экспортировано 1478 тонн стеклянной тары на сумму 762,8 тыс. долларов.

Крупнейшим поставщиком остается Россия — 11 302 тонны на 7,7 млн долларов. На втором месте Армения — 8801 тонна на 4,2 млн долларов. В пятерку также вошли Украина и Китай.

В целом, как отмечает BMG, импорт стеклянных бутылок и банок в Грузию продолжает дорожать. Несмотря на снижение объемов закупок, стоимость импорта выросла, что связано с удорожанием продукции на международном рынке.

Рост спроса на стеклянную тару в регионе также связывают с постепенным отказом Грузии от пластиковой упаковки. Власти страны уже приняли решение ограничить использование пластиковых бутылок в сфере общественного питания, а полный запрет на производство, импорт и продажу ряда напитков в пластиковой таре перенесен на 2031 год.