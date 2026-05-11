Брюссель готовит очередной раунд санкций против России, и ключевой целью станут танкеры теневого флота, которые используются для перевозки российской нефти по всему миру. Как заявили изданию Politico представители ЕС, это поможет перекрыть один из важнейших источников дохода Кремля и усилит давление на Владимира Путина с целью заставить его отказаться от своих максималистских требований в любом мирном соглашении по Украине.

Ожидается, что 21-й пакет санкций, который, вероятно, будет введен в конце июня или начале июля, также будет направлен против российских банков, финансовых учреждений и военно-промышленных компаний, а также фирм, продающих украденное украинское зерно.

Чиновники также видят возможность продвинуться вперед с санкциями, ранее заблокированными бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Среди них меры, направленные против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности, ее лидера, патриарха Кирилла, близкого союзника Путина. Европейская комиссия может также возобновить идею запрета на морские перевозки российских судов, которая до сих пор блокировалась Мальтой и Грецией, заявил один из дипломатов.

В Брюсселе придерживаются простой логики: российская экономика «находится в худшем состоянии с начала войны», заявил один высокопоставленный чиновник ЕС, поэтому сейчас действительно настало время добиваться большего.

Россия страдает от «статичного инфляционного шока. Именно поэтому мы в наших встречах с G7, в двусторонних встречах с представителями США, подчеркиваем, что сейчас не время ослаблять давление на Россию», – предположил в интервью Politico экономический советник ЕС Валдис Домбровскис.

При этом Украина теперь имеет гораздо больше рычагов влияния, чем даже год назад, утверждают чиновники. Кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро, продвижение Украины по полю боя, способность производить собственное дальнобойное оружие и психологическое воздействие срыва московских празднований «Парада Победы» 9 мая – все это способствует позитивной динамике.