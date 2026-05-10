Новым министром обороны Латвии станет полковник Райвис Мелнис, заявила премьер-министр страны Эвика Силиня.

Ее цитирует Delfi.

В соцcети X глава правительства написала, что его предшественник на посту Андрис Спрудс «потерял доверие общественности» и она решила просить его министра в отставку.

«Инцидент с беспилотником, произошедший на этой неделе, ясно дал понять, что политическое руководство оборонного сектора не смогло выполнить обещание безопасного неба над нашей страной», — заявила Силиня.

Она добавила, что минобороны Латвии получило крупнейшее в истории финансирование, но не показало четких результатов.

«Отрасли нужен новый, профессиональный подход. Я попросила полковника Райвиса Мелниса занять должность министра обороны, и он согласился», — сообщила премьер-министр.