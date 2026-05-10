Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за текущие сутки не было массированных ракетных и авиационных ударов, однако на линии фронта и в прифронтовых районах боевые действия продолжаются.

По его словам, российские войска сохраняют высокую штурмовую активность на ключевых направлениях, продолжаются обстрелы и атаки дронами различных типов.

Украинский лидер сообщил, что за последние двое суток зафиксировано более 150 штурмовых действий, свыше 100 обстрелов и около 10.000 ударов дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что украинские подразделения «действуют зеркально» и удерживают позиции в соответствии с оперативной обстановкой.

При этом он предупредил, что в случае возвращения России к полномасштабным ударам ответ, по его словам, будет «немедленным и ощутимым».