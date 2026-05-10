Переговорный процесс по урегулированию конфликта между США и Ираном продолжается, однако американский президент Дональд Трамп готов при необходимости вернуться к боевым действиям против Ирана.

Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу ABC News.

«Данные переговоры и дипломатия продолжаются. Посмотрим на их ответ (на предложение США — ред.)… Президент Трамп предоставляет все возможности для дипломатии до возможного момента возвращения к боевым действиям. Однако он, безусловно, готов это сделать», — сказал он.