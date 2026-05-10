В воинских частях азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, мероприятия начались с выноса боевого знамени и минуты молчания в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и шехидах, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Новобранцы поклялись быть верными Родине и соблюдать военную присягу.

Представители Минобороны и командиры частей поздравили личный состав, подчеркнув важность воинской дисциплины, боевой подготовки и верности присяге.

Мероприятия завершились торжественным маршем военнослужащих.