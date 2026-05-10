Командующий центрального штаба иранских Вооруженных Сил «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи Алиабади представил доклад о своей встрече с Верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.

Он заявил, что все виды войск страны готовы к обороне и наступлению, а также обладают необходимыми оборудованием и вооружением «для решительного реагирования» на возможные удары США и Израиля.

По словам Абдуллахи, в ходе встречи Хаменеи объявил «новые и прорывные меры для продолжения действий и решительного противостояния врагам».