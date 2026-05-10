В Евлахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Микроавтобус марки Mercedes Sprinter потерял управление и перевернулся на территории района.

Согласно информации, в результате аварии пострадали около 22 человек. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения Евлаха и Мингячевира.

В ТƏBİB сообщили, что начиная с 07:20 в отделение скорой медицинской помощи Центральной городской больницы Мингячевира были госпитализированы 9 мужчин и 13 женщин.

Отмечается, что всем пострадавшим с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. Один человек, состояние которого оценивается как тяжелое, был переведен в частное медицинское учреждение.

В настоящее время лечение 21 пострадавшего продолжается в соответствующих отделениях больницы. Состояние одного пациента также оценивается как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

По факту происшествия проводится расследование.