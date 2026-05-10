Зангилан расположен на транспортном коридоре. Мы превратим Зангилан в один из транспортных центров не только Азербайджана, но и всего региона.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

Напомнив о строительстве железной дороги, глава государства отметил: «В ближайшем будущем – возможно, через год-полтора – из Баку в Зангилан можно будет добраться по железной дороге, так же как сегодня ездят по Агдамской железной дороге. В следующем году по железной дороге будут ездить в Ханкенди. Эта железная дорога будет продолжена, она соединит Нахчыван с Зангезурским коридором».