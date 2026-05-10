Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои дроны подальше от эстонской территории.

Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

До этого стало известно, что после ряда инцидентов с беспилотниками Киев хочет направить в страны Балтии своих экспертов для усиления воздушной безопасности. Украинская сторона связалась по этому вопросу с посольством Эстонии.

По мнению Певкура, Украине следует контролировать свои беспилотники, держа их подальше от границ других государств.

До этого министры обороны Эстонии и Украины обсуждали меры, которые можно было бы принять по этому вопросу. Певкур, в частности, предлагает оборудовать дроны системами для их дистанционного уничтожения.