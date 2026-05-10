В Баку и на Абшеронском полуострове в ближайшее время ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в регионе будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15–18° тепла, днем — 24–29° тепла. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70–75 %, днем — 50–55 %.

В регионах страны также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. В некоторых местах ожидается периодическое появление тумана. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха по районам ночью составит 12–17° тепла, днем — 25–30° тепла. В горных районах ночью ожидается 5–10° тепла, днем — 15–20°, местами до 25° тепла.