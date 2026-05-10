Иранская сторона заверила Азербайджан в проведении расследования инцидента с беспилотниками, произошедшего в направлении Нахчывана.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после посещения Аллеи почетного захоронения по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По словам главы МИД, сразу после произошедшего Баку оперативно отреагировал на инцидент и инициировал многочисленные контакты с иранской стороной.

«Президент Ирана позвонил господину президенту Ильхаму Алиеву. У меня также состоялось несколько телефонных разговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Иранская сторона заявляет, что ракеты и беспилотники не запускались с территории Ирана. По их версии, речь идет о провокации со стороны неких третьих стран. По данному вопросу также были проведены несколько контактов по военной линии», — отметил Джейхун Байрамов.

Напомним, 5 марта Нахчыван подвергся атаке беспилотников, запущенных с территории Ирана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй — рядом со школой в селе Шякярабад Бабекского района.

В результате удара по аэропорту ранения получили четыре мирных жителя. После инцидента посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Дамирчилу был вызван в Министерство иностранных дел. Азербайджанская сторона заявила, что оставляет за собой право на ответные меры.