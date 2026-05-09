Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любой стране, кроме Москвы.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

«Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте, кроме Москвы… Такой формат переговоров невозможен», — отметил он.

Сообщается, что помощник президента России Юрий Ушаков ранее подтвердил готовность Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве.

Зеленский неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Путиным, однако подчеркивал, что встреча возможна не в Москве и не в Киеве, а на нейтральной площадке — в частности, в одной из стран США, Ближнего Востока или Европы.