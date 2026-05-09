Достижению договорённостей о перемирии и обмене пленными между Россией и Украиной предшествовали двухдневные телефонные переговоры между администрациями России и США. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт РИА Новости.

«Мы два дня вели переговоры на этот счёт — телефонные. Представители российской администрации и американской», — отметил он.

Кроме того, Ушаков напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к контактам с украинской стороной, включая возможную встречу с лидером страны Владимиром Зеленским.

«Наш президент несколько раз отвечал, что, если он хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры. Пусть звонит», — подчеркнул помощник президента РФ.