Плохая ситуация в экономике Венгрии, вызванная российско-украинской войной и санкциями Евросоюза против России, стала главной причиной поражения правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля. Такое мнение высказал премьер-министр страны Виктор Орбан, покидающий свой пост после 16 лет беспрерывного правления.

«Если бы не было войны и негативной реакции со стороны Брюсселя, если бы рост экономики не замедлился из-за этого и если бы мы смогли достичь экономического роста в 2-3%, то мы могли бы выиграть выборы, но этого не произошло. Рост стал виден только сейчас, в этом квартале», — заявил Орбан в интервью на YouTube-канале ведущего Ласло Питингера.