Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая, а также об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

22:37 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Дональда Трампа о продлении перемирия между Россией и Украиной до 11 мая и отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет.

«Подождите, позже даст брифинг мой коллега Ушаков. Он даст разъяснения на этот счет», — сказал Песков журналистам.

Ранее, Трамп объявил о перемирии между Россией и Украиной на три дня — 9,10 и 11 мая.

Россия же объявляла перемирие только на 8-9 мая.