Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся сложной и характеризуется высокой интенсивностью боевых действий.

По его словам, российские войска активизировали наступательные операции практически по всему фронту и продолжают перегруппировку сил. Наиболее напряжённой зоной остаётся Покровское направление, где, как утверждает Сырский, сосредоточено около 106 тысяч российских военнослужащих.

Он также отметил повышенную активность на Очеретинском, Александровском, Купянском и Константиновском направлениях, а также на участках вдоль государственной границы с Россией.

Сырский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать позиции и реагировать на действия противника на наиболее сложных участках фронта.