Иран захватил танкер с собственной нефтью, сообщает Bloomberg.

Ранее Тегеран заявил о задержании в Оманском заливе танкера Ocean Koi, который «пытался сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа».

При этом, как пишет Bloomberg, судно находится под санкциями США именно за перевозку иранской нефти в составе теневого флота Тегерана.

Иранские государственные СМИ фактически подтвердили, что танкер перевозил иранскую нефть, но обвинили экипаж в попытке «воспользоваться ситуацией в регионе».