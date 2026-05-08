В Баку состоялись «Совместные тактико-специальные учения подразделений радиоэлектронной борьбы» с участием военнослужащих Азербайджанской Армии и Вооружённых сил Турции.

8 мая руководство Министерства обороны и другие должностные лица понаблюдали за ходом учений.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено о теме учений, этапах и последовательности выполнения поставленных задач.

Было отмечено, что в ходе учений, проведённых в целях совершенствования теоретических знаний и практических навыков личного состава, участники с применением высоких технологий отработали современные методы ведения боя во взаимодействии с различными видами войск, успешно выполнили поставленные задачи и достигли намеченных целей.

Руководство Министерства обороны высоко оценило тактико-специальные действия подразделений и уровень боевой подготовки личного состава.