8 мая под председательством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание Экономического совета, на котором подробно обсуждались текущее состояние, проблемы и перспективы развития туристической сферы в Азербайджане, расширение туристического рынка, основные приоритетные меры по развитию туризма, а также текущие экономические вопросы.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, по вопросу повестки дня был заслушан доклад председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева. По представленным вопросам выступили члены Экономического совета и приглашенные на заседание лица.

По итогам заседания были приняты решения, связанные с развитием туристической сферы, даны поручения соответствующим структурам.