Госсекретарь США Марко Рубио допустил выход США из переговоров по Украине, так как американские усилия по завершению войны «застопорились», сообщают СМИ.

«Мы играли и пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы по-прежнему готовы выполнять эту роль, если она может быть продуктивной. Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — заявил госсекретарь США.

Отметим, что это заявление прозвучало после вчерашних переговоров Умерова с командой Трампа.