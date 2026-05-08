Заместитель министра обороны Азербайджана — генеральный директор Агиль Гурбанов во главе делегации обсудил вопросы военно-технического сотрудничества с руководителями зарубежных компаний в рамках международной выставки SAHA EXPO 2026.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в ходе визита в Турцию замминистра встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, главой Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турции Халуком Гёргюном, а также государственным министром по вопросам обороны Великобритании Лордом Верноном Коакером.

На встречах стороны подробно обсудили текущее состояние сотрудничества в военной и военно-технической сферах, перспективы его развития и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Позже азербайджанская делегация ознакомилась с образцами военной авиации, глобальной аэронавтики, инновациями на основе искусственного интеллекта и разработками в области космических исследований, представленными ведущими международными компаниями.

Агиль Гурбанов также провел встречи с делегациями оборонных ведомств и военно-промышленных комплексов Германии, Судана, Великобритании, Вьетнама и Италии, а также с руководством компаний ASELSAN, Baykar, Roketsan, TUSAŞ и ARCA Savunma. В ходе переговоров обсуждались различные аспекты военно-технического сотрудничества.

Отмечается, что Азербайджан на выставке представляла компания MİRAS Hərbi-Sənaye Şirkəti, действующая при Министерстве обороны страны.