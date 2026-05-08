Турция планирует завершить работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по её территории, в течение 4–5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в ходе V международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности «SAHA 2026».

По его словам, работы по проекту уже начаты.

«В последние дни я провёл встречу в Германии со своим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым, где мы обсудили ряд вопросов. Азербайджан также начал работы на участке коридора в Нахчыване. После завершения всех этапов мы сможем полноценно использовать эту транспортную линию. На это нам потребуется 4–5 лет», — отметил министр.