В немецком городе Синциг (земля Рейнланд-Пфальц) полиция проводит масштабную операцию из-за захвата заложников в отделении Volksbank.

Об этом сообщила газета Tagesschau.

«В Синцзиге в настоящее время проводится крупная полицейская операция. В отделении Volksbank в центре города, как говорят, была ситуация с заложниками», — говорится в публикации.

Правоохранительные органы полностью оцепили центр города. В ведомстве уточнили, что для жителей, находящихся за пределами зоны оцепления, опасности нет.

В полиции сообщили, что в здании банка могут находиться несколько преступников и заложников. По предварительным данным, одним из удерживаемых лиц является водитель автомобиля инкассаторской службы.