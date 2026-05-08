Пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, уже разъехались по разным странам, и теперь санитарные службы пытаются отследить их контакты на четырёх континентах, сообщает AP.

По данным агентства, ещё 24 апреля более двух десятков пассажиров из как минимум 12 стран покинули лайнер без процедуры отслеживания контактов.

Хантавирус уже подтверждён в Европе. В Швейцарии положительный тест выявили у пассажира лайнера, а в Нидерландах в больницу попала стюардесса, контактировавшая с заражённым пассажиром. В Германии под наблюдение врачей также попала 65-летняя женщина, контактировавшая с инфицированным.

Ранее первый случай хантавируса зафиксировали и в Израиле — у человека, вернувшегося из Восточной Европы.

ВОЗ подчёркивает, что риск для широкой общественности остаётся низким, а вирус не передаётся так легко, как COVID-19. Тем не менее известно уже о трёх погибших — гражданах Нидерландов и Германии.

Сейчас лайнер направляется к Канарским островам, на борту остаются более 140 пассажиров и членов экипажа.