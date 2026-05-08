К 2030 году число станций и остановок на Абшеронской ж/д линии планируется увеличить до 40.

Об этом заявил журналистам глава департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Азер Фараджов, передает Report.

По его словам, предусмотрено восстановление линий Ени Сураханы–Говсан, Бакиханов–Бина–Гала и Забрат–Маштага–Баглар, реконструкция существующих станций и строительство новых остановок.

Также планируется открыть станции Баш Кешля, Гюздек и Бинагади на линии Баку–Хырдалан–Сумгайыт, а на линии Баку–Пиршаги–Сумгайыт — построить остановки Кюрдаханы, Фатмаи и Сарай.

Кроме того, поезда будут останавливаться на станции имени Наримана Нариманова.

Фараджов отметил, что после создания новых остановок на действующих линиях их общее число вырастет до 22, а к 2030 году — до 40 за счёт ввода ещё 18 станций.

Он также сообщил, что планируется восстановление линии Гюздек–Гарадаг, что позволит перенаправить грузовые поезда и увеличить пропускную способность пассажирских маршрутов Баку–Хырдалан–Сумгайыт.

Кроме того, до 2030 года планируется закупка 20 новых пассажирских поездов. Сейчас ведутся переговоры с зарубежными компаниями и подготовительные работы.