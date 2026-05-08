Президент США Дональд Трамп заявил, что американские эсминцы в Ормузском проливе не получили урона в результате атаки Ирана и вновь присоединятся к обеспечению морской блокады исламской республики.

«Три американских эсминца только что под огнем успешно вышли из Ормузского пролива. Этим трем эсминцам не был нанесен никакой урон, — написал он в Truth Social. — Эти три эсминца и их замечательный экипаж вновь присоединятся к нашей морской блокаде, являющейся настоящей стальной стеной».

При этом в КСИР заявили, что американские эсминцы, атакованные иранскими силами, получили серьезные повреждения и в срочном порядке вышли из зоны Ормузского пролива.