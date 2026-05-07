У стран Евросоюза (ЕС) «есть потенциал» для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая в European University Institute во Флоренции. Его слова приводит Financial Times.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ, как организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — сказал Кошта.

При этом Кошта отметил, что ЕС не намерен мешать переговорам, которые ведут США, и пока не видит сигналов готовности Москвы к диалогу с Брюсселем.