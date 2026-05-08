Исламский банкинг как дополнительный инструмент для экономики Азербайджана

В последние годы в Азербайджане все большее значение приобретает исламский банкинг, представляющий собой специфическое направление финансовой системы, основанное на принципах шариата и исключающее традиционное процентное кредитование. Еще совсем недавно исламский банкинг воспринимался в Азербайджане как нечто достаточно экзотическое, ассоциировавшееся прежде всего со странами Персидского залива или государствами с гораздо более выраженной теократической формой общественного устройства. Однако сегодня ситуация постепенно меняется. Баку начинает рассматривать исламские финансы как дополнительный экономический инструмент, способный расширить доступ к капиталу, привлечь инвестиции из исламского мира и усилить позиции страны как одного из финансово-логистических центров Евразии.

Причем происходит это на фоне более широких процессов трансформации азербайджанской экономики, стремящейся диверсифицировать источники капитала, усилить роль страны как международного транспортно-логистического центра и расширить сотрудничество с финансовыми институтами исламского мира.

Во многом символическим отражением этих процессов стал визит в Баку президента группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммада Аль-Джассера и подготовка к ежегодным заседаниям банка, которые пройдут в Азербайджане в июне 2026 года.

6 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Аль-Джассером. В ходе переговоров стороны подчеркнули, что за годы сотрудничества Исламский банк развития профинансировал в Азербайджане около 20 проектов на сумму свыше 1,2 млрд долларов. Средства направлялись на развитие энергетики, включая сектор зеленой энергии, ирригационные системы, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство и социальные проекты.

И сегодня Исламский банк развития рассматривает Азербайджан как одну из наиболее устойчивых и перспективных экономик исламского мира. Причем отдельное внимание уделяется вопросам восстановления Карабаха. В частности, реализация проекта по восстановлению Карабахского оросительного канала – крупнейшего не только в регионе, но и за его пределами, стоимостью более 436 млн долларов, утвержденного банком в прошлом году, является, по сути, одним из якорных проектов для IsDB в Азербайджане. Проект имеет не только инфраструктурное, но и стратегическое значение. Речь идет фактически о восстановлении и модернизации всей системы водоснабжения для сельского хозяйства Карабахского региона и ряда прилегающих районов.

Параллельно стороны обсуждают новую Стратегию партнерства на 2027–2031 годы, которая должна быть синхронизирована с государственными программами развития Азербайджана. Причем в самом банке открыто заявляют, что рассматривают Азербайджан как страну с устойчивой макроэкономической системой, низким уровнем государственного долга и высокой эффективностью реализации инфраструктурных проектов. Более того, в перспективе в IsDB не исключают, что Азербайджан может превратиться уже не в заемщика, а в одного из доноров банка.

Почему же до настоящего времени эта кредитная система не получала широкого распространения в стране? Дело в том, что азербайджанская банковская система исторически формировалась по классической западной модели, ориентированной на процентное кредитование. В результате исламские финансовые инструменты долгое время фактически не имели четкого юридического статуса.

Ситуация начала постепенно меняться лишь в последние годы, когда Баку стал искать дополнительные механизмы привлечения капитала и диверсификации финансовой системы. Существенную роль в этом процессе сыграло углубление сотрудничества с Исламским банком развития, оказывающим Азербайджану не только финансовую, но и техническую поддержку.

Фактически переломным этапом стали 2025–2026 годы, когда Центральный банк Азербайджана начал тестирование отдельных механизмов исламского финансирования в рамках специального режима регулирования. Речь идет о модели так называемых «исламских окон», когда традиционные банки начинают предлагать отдельные продукты, соответствующие принципам исламского финансирования.

При этом важно понимать, что Азербайджан сознательно не идет по пути радикальной исламизации финансовой системы по модели ряда государств Персидского залива или Ирана. Баку рассматривает исламский банкинг прежде всего как дополнительный экономический инструмент, позволяющий расширить доступ к капиталу и привлечь дополнительные инвестиции из исламского мира.

Именно поэтому власти делают ставку на максимально осторожное и постепенное внедрение подобных механизмов. На первом этапе основными потребителями исламских финансовых продуктов рассматриваются малый и средний бизнес, а также часть населения, которая по религиозным причинам избегает традиционного процентного кредитования. Одновременно государство пытается оценить реальный спрос и минимизировать потенциальные риски для банковского сектора.

При этом у Азербайджана существуют объективные преимущества для развития исламских финансов. Страна находится на пересечении транспортных маршрутов между Центральной Азией, Турцией, странами Персидского залива и Южным Кавказом, активно развивает Средний коридор, морскую инфраструктуру и международные логистические цепочки. В этих условиях исламские финансы становятся одним из дополнительных инструментов привлечения капитала в транспортную, энергетическую, аграрную и инфраструктурную сферы.

В самом IsDB также подчеркивают, что Азербайджан постепенно превращается в один из ключевых торгово-логистических узлов региона. Именно сочетание выгодного географического положения, прагматичной экономической политики и развития транспортных коридоров делает страну одним из наиболее перспективных центров для дальнейшего расширения международных торговых и инвестиционных потоков.

Таким образом, планируемые на июнь заседания Исламского банка развития в Баку станут площадкой не только для финансового диалога, но и для демонстрации экономических и логистических возможностей Азербайджана, который хоть и демонстрирует интерес к внедрению элементов исламского финансирования, но все же делает это без изменения светского характера своей экономической модели.