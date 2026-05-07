Азербайджанское бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму представило туристический потенциал страны на серии мероприятий «TTR Baltic 2026», прошедших 5–7 мая в Вильнюсе, Риге и Таллине.

В мероприятиях приняли участие около 200 туристических компаний и туроператоров. Азербайджан был представлен как привлекательное направление для круглогодичного туризма.

Участникам были подробно представлены туристические возможности Баку и Шеки, культурный туризм, наследие Великого шелкового пути, горные маршруты, зимний туризм, а также летние возможности курорта «Sea Breeze Resort». В рамках мероприятий также прошли B2B-встречи.

Отмечается, что серия мероприятий стала важной платформой для обсуждения новых возможностей сотрудничества с представителями туристической отрасли Балтийского региона и укрепления позиций Азербайджана на туристическом рынке.

Также подчеркивается, что для граждан Литвы, Латвии и Эстонии действует упрощенная система получения электронной визы для поездок в Азербайджан.