Пакистан помог Ирану справиться с последствиями морской блокады США, открыв порты, терминалы и транспортные коридоры для осуществления грузоперевозок.

Об этом сообщил член комитета парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки.

«Американцы, как им кажется, усилив военное присутствие, окружили побережье и Ормузский пролив, чтобы перекрыть нам пути снабжения и парализовать экономику страны. Однако в ответ на эти действия правительство Пакистана в рамках стратегического шага распорядилось открыть для Ирана шесть жизненно важных торговых коридоров, включая порты, морские маршруты и наземные терминалы», — приводит его слова пресс-служба иранского парламента.

По его словам, Исламабад разрешил Ирану использовать порты Касим, Карачи и Гвадар, которые фактически заменили Тегерану использовавшийся иранскими судами порт Джебель-Али в ОАЭ.